Pfiffige Polizisten retteten „Hänsel und Gretel“

Hänsel und Gretel einmal anders: ein bayrisches Paar verirrte sich am Weg zur Burgruine Stauff (Haibach ob der Donau) im Donautal so sehr, dass es schließlich die Polizei um Hilfe bat. Eine pfiffige Streife schaltet das Blaulicht ein und konnte so das erschöpfte Paar orten und im Anschluss bergen.