Dreier holte sich vorm neuen Jahr noch einen Titel

EM als Highlight

Für die ÖSV-Skibergsteiger steht bereits in der kommenden Woche das erste Saisonhighlight, die Europameisterschaften in Frankreich, mit den Individual-, Sprint-, Vertical- und Mixed-Rennen, auf dem Programm. Nach einem äußerst erfolgreichen Start in die Weltcupsaison Ende November und eindrucksvollen Ergebnissen bei den Testrennen im Dezember sowie den Staatsmeistertiteln in der Hand, reist das Ski Austria Team mit durchaus großen Erwartungen zu den Europameisterschaften nach Flaine bzw. Chamonix.