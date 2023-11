Karriere stand wegen Geldproblemen auf dem Spiel

Die 28-Jährige hatte in der vergangenen Saison ihren großen Durchbruch, zählt zur absoluten Weltspitze in ihrer Sportart. Wenig überraschend gibt es beim Skibergsteigen allerdings noch nicht so viel zu verdienen wie in anderen Winterdisziplinen. „Für einen Sieg im Weltcup erhält man bei uns 1200 Euro“, erzählt Dreier, als die „Krone“ sie in Neukirchen am Großvenediger besucht. Daher sind sie und ihre Kollegen auf Unterstützung angewiesen. Neben ihren Sponsoren, für die die Pinzgauerin „extrem dankbar“ ist, braucht es auch ein geregeltes Grundeinkommen. Das hätte Dreier wie viele andere gerne über den Heeressport erhalten. Dort scheiterte sie aber aufgrund ihrer Sehschwäche. „Ich hatte 16 Dioptrien und wurde abgelehnt. Nach meiner heurigen Augenoperation habe ich es erneut probiert, wurde aber wieder nicht genommen. Im Sommer habe ich daher kurz geglaubt, dass ich meine Karriere an den Nagel hängen muss.“