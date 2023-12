Mehr Drogenfälle rütteln die Politik im Land auf

Missbrauch von Messenger-Diensten

Laut dem Bericht lasse sich zudem im Darknet-Bereich ein neuer Trend erkennen, nämlich mehrmals illegale Drogen-Bestellungen über den Messenger-Dienst Telegram. Hiegelsbergers Forderung daher: „Die Polizei muss rasch die Möglichkeiten erhalten, im Darknet und über Messengerdienste in begründeten Fällen schwerwiegende Fälle von Drogenkriminalität bekämpfen zu können.“ Der OÖVP-Manager pocht ja, wie schon berichtet, generell auf eine Ausweitung der Befugnisse für die Polizei „zur Abwehr von Gefahren im digitalen Raum“, er will also die Überwachung von Messenger-Diensten.