Tornado soll im Großraum Manchester gewütet haben

Stromausfälle und Verkehrschaos in Teilen Großbritanniens

Auch in anderen Teilen Großbritanniens richtete Sturm „Gerrit“ Schäden an und brachte Schnee, Wind und Regen, die teils zu schweren Verkehrsbehinderungen führten. Vor allem Schottland war stark betroffen. Tausende Haushalte waren vorübergehend ohne Strom.