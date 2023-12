Prime Video nur gegen Zusatzgebühr werbefrei

3 Dollar extra pro Monat

Wer auch weiterhin auf Werbung verzichten möchte, muss tiefer ins Börserl greifen: In den USA verlangt Amazon dafür zusätzlich zur bisherigen Prime-Gebühr drei Dollar pro Monat. Angaben zu den Kosten in Österreich für das werbefreie Angebot machte das Unternehmen bislang nicht. Naheliegend ist jedoch, dass die Gebühr 1:1 von Dollar in Euro umgerechnet wird.