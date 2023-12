Personalmangel: Aus der Pension hinter die Schank

40 Jahre im G’schäft wären ja an sich genug. Leopold Selitsch aus der Donaustadt will und kann eigentlich nicht mehr - aber er muss! Sein Vorstadtbeisl hat er längst der nachfolgenden Generation übergeben, der Gastronom steht dennoch fast täglich hinter der Budel oder schwingt den Kochlöffel. Der Grund: Die arge Personalnot. Und wie Selitsch geht es vielen in der Branche. Und nicht nur diese Branche sucht händeringend nach Mitarbeitern, sondern auch systemrelevante Berufe, wie Lehrer und Pflegekräfte sind Mangelware. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“.