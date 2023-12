Türkei stimmte jetzt für Schwedens NATO-Beitritt

Einige von ihnen hat die türkische Regierung als „Terroristen“ eingestuft. Obwohl die schwedische Regierung damit eine Hürde auf dem Weg in das Militärbündnis nimmt, dürfte dieser noch steinig und langwierig sein. Dem Außenausschuss des türkischen Parlaments muss noch das Plenum zustimmen, was in den kommenden Wochen erwartet wird. Anschließend muss ein entsprechendes Gesetz durch Erdogan unterzeichnet werden. Dass er das tun wird, kündigte der Präsident bereits im Oktober an.