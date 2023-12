Erdogan macht Schwedens Beitritt von Jets abhängig

Ein weiteres Konfliktpotenzial zwischen den Regierungen in den USA und der Türkei liegt in der US-Unterstützung Israels bei seinem Krieg gegen die islamistische Hamas im Gazastreifen sowie kurdische Gruppen in Syrien. Die USA haben zudem die kurdische Miliz YPG in ihrem Kampf gegen die Dschihadistenmiliz IS unterstützt. Die türkische Regierung betrachtet sie hingegen als Partnerorganisation der von ihr verfolgten Arbeiterpartei Kurdistans PKK.