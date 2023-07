Erpresser oder Vifzack? Was Erdogan überzeugte

Ob Erdogan sein Versprechen hält, wird die nahe Zukunft zeigen. Doch sein kalkulierter EU-Poker hat sich für alle Seiten ausgezahlt: Schweden kommt mit ziemlicher Sicherheit in die NATO, die USA schließen voraussichtlich einen milliardenschweren Rüstungsdeal ab, Stoltenberg wird als Verhandlungsgenie gepriesen und Erdogan kann sich in der Heimat feiern lassen. Edelmut und Selbstlosigkeit haben in der Weltpolitik selten einen Platz, das beweist der „Basar“ von Vilnius, wo Angebot und Nachfrage die Sicherheitspolitik eines Kontinents bestimmen.