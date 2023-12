War Jesus ein Medizin-Student in Ägypten?

Der international renommierte Mediziner stützt sich darin auf seiner Meinung nach äußerst verlässliche Quellen: Denn während sich diese neue These in Europa noch nicht verbreitet hat, bauen vor allem amerikanische Ägyptologen wie der Forscher und Autor Jan Assmann schon seit Längerem darauf. Dieser lehrte an der Universität Heidelberg, war Gastprofessor in Paris, Yale sowie Jerusalem und leitete ein Forschungsprojekt in Luxor.