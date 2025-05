Magna Carta an Harvard-Uni entpuppt sich als echt

Fund wurde eher zufällig gemacht

David Carpenter, ein Professor für mittelalterliche Geschichte am King‘s College in London, hatte für ein Forschungsprojekt in der digitalen Bibliothek der Harvard University geblättert, wie er der „Washington Post“ schilderte. Als er auf ein Foto der mutmaßlichen Kopie stieß, sei er erstarrt und habe gedacht: „Oh, mein Gott“ sagte er der Zeitung. „Das ist ein Original.“