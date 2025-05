Präzisere Wetterprognosen dank neuer Microsoft-KI

KI-Modell Physik beigebracht

Brandstetter war im Rahmen seiner früheren Forschungstätigkeit in Amsterdam (Niederlande), mit Anbindung an die Microsoft-Forschungsgruppe „AI for Science“, ein Ideenlieferant für das Projekt. Damals habe man gesehen, „dass KI-Modelle wie ChatGPT immer größer und erfolgreicher wurden. Gleichzeitig hat man sich ihrer Fähigkeit in den Naturwissenschaften noch nicht bedient“. Doch: „Menschen tun nichts lieber als Daten zu sammeln“, so der Physiker, etwa in Bezug auf das Wetter. So habe man die damaligen Möglichkeiten der großen KI-Modelle nutzen „und ihnen Physik beibringen wollen“.