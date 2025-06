Geheime sowjetische Lager werden bei uns sichtbar

Die Folgen in dem Lager waren verheerend: Da die wiederholten verzweifelten Bitten von Kremnjews Frau nicht (oder nicht zu ihrer Zufriedenheit) beantwortet wurden, schlug die allgemeine Stimmung unter den Lagerbewohnern rasch um. Sie lehnten eine Repatriierung in die UdSSR strikt ab, da viele weitere Repressionen gegen sie befürchteten. Private Briefe aus der UdSSR an mehrere andere Lagerbewohner, in denen die harten Umstände in der Heimat beschrieben wurden, heizten die Gerüchte weiter an. Durch Korrespondenzen wurden die Informationen über die Verhaftung auch außerhalb des Lagers bekannt.