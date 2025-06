Kakadus schauen sich immer mehr vom Menschen ab

Über 500 Trinkversuche der Kakadus gefilmt

Die Kameras filmten schließlich über 500 Trinkversuche der Kakadus. Die intelligenten und sehr sozialen Vögel waren dabei in vier von zehn Fällen erfolgreich. Teilweise hockten schon mehrere von ihnen wartend an einem Zaun neben dem Brunnen, wenn ein Artgenosse gerade den Hebel bediente und trank. Sie besuchten die Brunnen vorzugsweise in der Früh und am Abend. „Dadurch, dass die Wasserspender in der Nähe der Schlafplätze sind, sind sie beliebte Anflugpunkte sowohl morgens nach dem Aufwachen, aber insbesondere auch abends, bevor sich die Vögel in ihre Schlafräume zurückziehen“, erklärte Klump.