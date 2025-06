Tenktakel-Wesen unter dem Eis entdeckt

Gemeinschaften seit Jahrzehnten

Obwohl sie weit verbreitet sein dürfe, ist über die Lebensweise der Schirmqualle bisher wenig bekannt. Ein internationales Forschungsteam an Bord der FS Falkor des Schmidt Ocean Institute hat jetzt die erste detaillierte Expedition unter einem so großen Gebiet durchgeführt, das von einem schwimmenden Schelfeis bedeckt war. „Wir hatten nicht erwartet, so ein schönes, blühendes Ökosystem zu finden. Gemessen an der Größe der Tiere gibt es die von uns beobachteten Gemeinschaften schon seit Jahrzehnten, vielleicht sogar Hunderten von Jahren“, sagte Co-Expeditionsleiterin Patricia Esquete vom Centre for Environmental and Marine Studies (CESAM) und dem Department of Biology (DBio) an der Universität Aveiro in Portugal.