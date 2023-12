Eisbrocken löste sich von Sendeturm: Frau verletzt

Vor 50 Jahren ist der Sendeturm am Dobratsch in Betrieb genommen worden. Durch ihn kann in Kärnten Radio und Fernsehen empfangen werden. Am Tag vor Weihnachten löste sich vom 167 Meter hohen Turm ein Eisbrocken und traf eine Frau. Beim Rettungseinsatz halfen zwei Bergsportler!