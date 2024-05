Trotz Erfolg! Zur Austria kommen zu wenig Fans

Violett hat heuer noch zwei große Wünsche! Der erste ist, ein Ticket für Europa zu holen. Der zweite, dass am Sonntag im letzten Heimmatch gegen Rapid wieder einmal mehr als 6500 Zuseher ins Stadion strömen – um die Austria nach vorne zu peitschen, die tollen Leistungen zu würdigen.

Das gab’s heuer erst zweimal! In Runde zwei gegen WAC kamen 7932 Zuseher, in Runde 22 gegen Rapid 8529. Zuletzt hielten sich die Austrianer wieder vornehm zurück. Beim 4:3-Sensationssieg gegen Salzburg schauten gerade einmal 3144 vorbei. Dann gegen LASK nur 3490. Davon waren aber an die 500 aus Linz.