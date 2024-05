Kärntner Erdbeersaison startet drei Wochen früher

Auch der Bartlbauer Hieronymus Weber in Wolfsberg bietet seit einigen Tagen frische Erdbeeren an. „Sie waren geschützt unter einer Folie. Im April hatten wir vier, fünf Tage Frost, dabei hat es doch einige Blüten erwischt. Die Schäden sind aber regional sehr unterschiedlich.“ Auch am Kammerhof in St. Andrä bietet der Bartlbauer reife Erdbeeren an. In der letzten Mai-Woche dürfte es dann wohl auch in den übrigen Erdbeerländern mit der Ernte losgehen.