WAC tanzt ohne den Kapitän auf der Rasierklinge

Dass sich Baumgartner & Co. auf das letztwöchige, glückliche 1:0 bei Altach (das ganze zwei der letzten 22 Spiele gewonnen hat, sieben Heimspiele sieglos ist!) nicht allzu viel einbilden müssen, ist jedem klar. Und doch war der erst zweite „Dreier“ eine Art Befreiungsschlag, lässt auch die gute Wien-Bilanz hoffen. So blieb man in den letzten beiden Partien ohne Gegentor: Am 13. November 2022 besorgte Ballo als Joker das späte 1:0 (drei Wochen später war Schmid bei den Veilchen übrigens Geschichte!), in dieser Saison gab’s am 20. August 2023 ein 0:0.