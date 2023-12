Gedanken zu Weihnachten: Das Fest der Freude

Sich von der Hoffnung anstecken lassen

„Ich hoffe, dass Sie sich, geschätzte Leserinnen und Leser, anstecken lassen von der großen Botschaft, die mit Weihnachten verbunden ist - nämlich die Hoffnung, dass all die Not auf dieser Welt, all die Sorgen und Ängste in unserem persönlichen Leben, dass all die Furcht vor den unabsehbaren Folgen des Klimawandels, dass all der Hass, alle Gewalt und alle kriegerischen Auseinandersetzungen am Ende nicht die Welt beherrschen werden, sondern das Miteinander, Frieden und Liebe.“