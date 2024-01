Poetisch beseeltes Leuchten fern von Zeit und Raum

Fliegendes in frisch-fröhlicher Farbintensität - Marc Chagalls Bilder sind bekannt für beseelte Intensität, in der sich Zeit und Raum aufzulösen scheinen. Spiritualität wie Erinnerungen an die Heimat, aber auch der Zirkus oder antike Literatur fließen in seine Kunst, um in poetischen Kompositionen zu leuchten. Der 1887 im belarussischen Witebsk als chassidischer Jude geborene Maler, Zeichner, Keramiker und Bildhauer gehört zu den bedeutendsten wie produktivsten Künstlern, gestaltete er neben zahlreichen Lithografien auch Glasfenster, Mosaike, Theaterkulissen oder illustrierte Bücher.

Dank eines privaten Sammlers sowie bewährter Kooperationen präsentiert die kürzlich gegründete Privatstiftung „Künstler:innenstadt Gmünd“ in der Stadtturmgalerie vom 9. Mai bis 29. September 2024 eine von Julia und Erika Schuster kuratierte, umfangreiche Schau des 1985 in Südfrankreich verstorbenen Künstlers. Zu Blättern aus allen großen Mappenwerken von den Bibelillustrationen bis zu „Daphnis et Chloé“ erstrahlen ausgewählte lithografische Meisterblätter, Holzschnitte wie Bücher, die von Porträts des Künstlerfotografen Edward Quinn begleitet werden. Zusätzlich locken ein Katalog sowie ein umfangreiches Rahmenprogramm, um sich von dem fantastischen Chagall-Kosmos mitreißen zu lassen.