Auner und Schöffmann im Slalom Zweiter und Dritte

Der 26-jährige Auner hatte seinen weiter einzigen Einzel-Weltcupsieg im Jänner 2022 in Bad Gastein gelandet. Gegen Bagozza war er bei der Davoser Weltcup-Premiere gut unterwegs gewesen, ehe ihn ein Fehler im unteren Teil ins Hintertreffen brachte. Im Nobelort hatte der ÖSV-Athlet 2022 ein Europacup-Rennen gewonnen. Diesmal sprang er jedenfalls nebst den maximal 22-jährigen Burgstaller (22.), Christoph Karner (11.) und Pink (13.) in die Bresche. Andreas Prommegger (17.), Benjamin Karl (18.) und Alexander Payer (20.) waren in der Qualifikation knapp ausgeschieden.