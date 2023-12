Straka feiert Weihnachten als Weltranglisten-18.

4,8 Millionen Euro

Strakas Verdienst an Preisgeld beträgt in der abgelaufenen Saison 5,287.584 Dollar (4,80 Mio. Euro), was ihn in der PGA-Wertung auf Rang 34 bringt. Scheffler führt auch hier, und zwar mit 21,014.342 Dollar (19,06 Mio. Euro) überlegen. Darin inkludiert sind 4,5 Mio. Dollar (4,08 Mio. Euro) für den Gewinn der Players Championship. 139 PGA-Tour-Spieler kamen auf mehr als 1 Mio. Dollar (907.194,05 Euro), weitere 49 auf der LIV-Tour. Da sind alle mit zumindest da sechs gespielten Events dabei. Der Burgenländer Bernd Wiesberger hat alle 13 LIV-Events 2023 gespielt.