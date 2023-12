Maurer: ÖVP und SPÖ in „bedauernswertem“ Zustand

Landen die Grünen in der Opposition, will Maurer trotzdem in der Politik bleiben: „Ich werde antreten bei dieser Wahl und werde natürlich auch im Nationalrat arbeiten.“ Man habe auch in der Vergangenheit aus der Oppositionsposition heraus Dinge verändern können, „und das kann genauso viel Spaß machen“. Maurer: „Ziel ist aber natürlich eine Regierungsbeteiligung“.