Präsident: „Denken Sie an den Tag NACH der Wahl“

„Natürlich ärgert man sich“

Zur Frage, was sie über den rauen Ton in der Politik, auch in Richtung ihres Mannes denkt, sagt seine Ehefrau: „Natürlich ärgert man sich über manche Tonalität, aber man darf nicht in diesem Ärger verharren. Wir bemühen uns, solchen Aussagen immer etwas Positives entgegenzusetzen“, so Doris Schmidauer, es lasse sie aber nicht immer kalt.