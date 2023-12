Kurz, aber teuer: Werden U-Ausschüsse zur Farce?

TV-Übertragungen noch kein Thema

Die aktuell diskutierte TV-Übertragung der Sitzungen wird sich 2024 noch nicht ausgehen. Dass Sobotka in beiden Ausschüssen den Vorsitz führen will, stößt vor allem der Opposition sauer auf. Der Nationalratspräsident beruft sich auf die Verfahrensordnung. Er denkt an einen routinierten Vorsitz, wie er ihn im Nationalrat führe.