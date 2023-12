Christkindlbrief-Aktion: Tausende Wünsche erfüllt

Brillenkette für Seniorin

Also an jene Menschen, die sonst niemanden haben, der ihre Wünsche zu Weihnachten erfüllen kann. Frau Dobernig aus Kärnten hat ihren bescheidenen Wunsch nach einer neuen Brillenkette sogar gleich doppelt erfüllt bekommen. Eine Leserin, die den Wunschzettel der Seniorin zu Beginn der Aktion in unserem Bericht gesehen hat, schritt umgehend zur Tat.