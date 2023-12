Stille Nacht im Häfn: Striezel für die Strizzis

Um 6 Uhr ist Tagwache. Danach gibt es Frühstück, die Zellen werden geputzt, wer Glück hat, darf im Haus arbeiten. Zumindest an Wochentagen. Am Weihnachtswochenende und an Feiertagen schließen sich die schweren Eisentüren dagegen bereits wieder nach dem Mittagessen - und die langen Stunden der Einsamkeit beginnen. Weihnachten ist für viele Insassen daher besonders dunkel.