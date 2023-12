„Die größte Belohnung war die Siegerehrung“

Viele Anrufe, noch mehr Nachrichten, unzählige Interviews, Medien-und Sponsorentermine: Das hat man davon, wenn man als Kurzbahn-Europameister von den Titelkämpfen aus Rumänien zurückkommt. „Es ist ein positiver Stress. Und schön, wenn wir jetzt endlich Aufmerksamkeit bekommen“, sagt Bernhard Reitshammer - und schlüpft für die „Krone“ zum dritten Mal an diesem Tag in seine Badehose. Zwei Schwimmeinheiten, dazu Krafttraining - fünf Stunden Plagerei pro Tag sind für einen Schwimmer Normalzustand. „Da geh’ ich doch am Abend noch gerne mit dir planschen“, lacht Lena Kreundl.