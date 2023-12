„Auf der Adamant“: Ein Schiff zur Seelen-Heilung

Der Vorstellung von psychiatrischen Einrichtungen haftet etwas Beängstigendes an: Das Gefühl, weggesperrt zu sein, die Kontrolle über sein Leben verloren zu haben. Nicht so in der Pariser Tagesklinik Adamant, einem gut vertäuten Hausboot auf der Seine, das seit 2010 Anlaufstelle für Menschen mit psychischen Problemen ist. Hier jedoch darf jeder sein, wer oder was er ist, selbst wenn es die pure Einbildung ist.