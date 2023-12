„Freemont“: Dramödie in der Glückskeksfabrik

Vor der Machtübernahme durch die Taliban war Donya (Anaita Wali Zada) in ihrer afghanischen Heimat als Übersetzerin für die US-Armee tätig. Mit einem Evakuierungsflug, ihre Familie zurücklassend, gelangt sie in die USA. Im kalifornischen Fremont findet sie Arbeit in einer Glückskeksfabrik, ja man lässt sie sogar die Spruch-Zettelchen schreiben, die sich in den Keksen finden.