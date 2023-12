„Living Bach“: Die wahre Passion nach Noten

Die Begeisterung für Johann Sebastian Bach kennt keine Grenzen - von Malaysia über Neuseeland bis in die USA. In „Living Bach“ wird die faszinierende Leidenschaft dieser Menschen für Bachs Werk aufgezeigt. Der Dokumentar-Film enthüllt, wie die Musik dieses Komponisten Menschen weltweit verbindet. Erfahren Sie mehr in unserer „Krone“-Kritik.