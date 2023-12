Aktion mit Herz: Caritas und Bank helfen

Unter dem Internet-Motto #hyponoehilft kann die Initiative der Hypo-Landesbank und der Caritas auch in diesem Jahr in Niederösterreich und Wien unterstützt werden. Über den Online-Shop können Projekte für Menschen, denen es weniger gut geht, finanziert werden – vom Lebensmittelpaket über eine Sporteinheit für Menschen mit psychischer Erkrankung oder die Teilnahme von Schülern an einem Ausflug.