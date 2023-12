Sohn wickelt ganze Wohnung in Geschenkpapier ein

„Habe noch kein einziges meiner Geschenke eingepackt“

Den Arbeitsaufwand hat er sich allerdings nicht so groß vorgestellt: „Als ich damit anfing, dachte ich, es würde ein oder zwei Tage dauern, aber dann merkt man, wie viel Arbeit das ist.“ Er habe schlimme Rückenschmerzen bekommen. Die Sessel seien das Schwierigste gewesen, es habe jeweils eineinhalb Stunden gedauert, einen einzupacken. Auch das Besteck habe er einzeln in Papier eingewickelt, das sei aber im Video gar nicht zu sehen. Durch die Aktion hinkt er bei anderen Vorbereitungen jedoch hinterher: „Ich habe noch nicht einmal ein einziges meiner Geschenke eingepackt, also steht das auf der To-do-Liste.“