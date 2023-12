Tobias Moretti: „Das geht einem ja ans Herz“

Was schätzen Sie an der Traunseestadt Gmunden?

Es ist die Art des Festivals, die Seele derer, die es veranstalten und diese Stadt eben - eine einzige Erinnerungsstadt. Den See natürlich, mit milden Seen sind wir in Tirol ja nicht so gesegnet. Vor allem aber die Menschen. Meine Mama war aus Lindach bei Gmunden und ist hier aufs Gymnasium gegangen - die Gegend ist mir irgendwie vertraut. Und ganz liebe Freunde wohnen nahe Altmünster, eine Bildhauerfamilie.