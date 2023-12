Internat in Rumänien eingestürzt - 1 Schüler tot

Beim Einsturz eines Internatsgebäudes in Rumänien ist ein Schüler am Montag unter den Trümmern ums Leben gekommen. Dies berichteten Medien unter Berufung auf das Rettungsteam. Das Gebäude sei aus noch unklarer Ursache plötzlich eingestürzt, hieß es weiter. Eine weitere Schülerin, die mit verschüttet war, schwebt in Lebensgefahr. Zwei weitere Schülerinnen wurden nur leicht verletzt.