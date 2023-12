„Heute scheißt‘s mich ziemlich an, muss ich sagen“

Kilde nennt seinen Favoriten auf Gesamtweltcupsieg

Aleksander Aamodt Kilde glaubt an einen reinen Zweikampf um den Ski-Gesamtweltcup der Alpinen. Dabei sehe er Marco Schwarz in der besseren Ausgangssituation, sagte der Norweger am Sonntag in Alta Badia. Gegenüber Titelverteidiger Marco Odermatt habe der Österreicher den Vorteil einer vierten Disziplin mit dem Slalom. „Das macht ihn zum Favoriten. Er hat elf oder zwölf Rennen mehr“, betonte Kilde. Sich selbst nahm der Speed-Spezialist aus dem Rennen um die große Kristallkugel.