Riesenslalom der Herren in Alta Badia, 10 Uhr LIVE

Das Rennprogramm der Alpinen im Ski-Weltcup setzt sich am Sonntag und Montag (10 und 13.30 Uhr) mit zwei Riesentorläufen in Alta Badia fort. Das bisher einzige Rennen in der Basisdisziplin gewann am vorigen Wochenende in Val d‘Isere Marco Odermatt, Marco Schwarz kletterte als Zweiter hinter dem Schweizer aufs Podest. Bis auf den Kärntner hat niemand aus Österreichs Team in Frankreich nachhaltig überzeugt, einer aber ein Versprechen für die Zukunft abgegeben.