Advents-Anschlagspläne in D: Terrorist abgeschoben

Darüber informierte das Innenministerium in Sachsen-Anhalt. Der 20-Jährige war am 21. November in Helmstedt in Niedersachsen in Gewahrsam genommen worden. Laut dem Landeskriminalamt Niedersachsen hatte die Polizei Hinweise, wonach der Mann eine schwere Gewalttat geplant hatte. Er soll vorgehabt haben, Besucher eines Weihnachtsmarktes anzugreifen. Der Mann wohnte in Sachsen-Anhalt und arbeitete in Niedersachsen.