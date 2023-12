Schreck für Hütter: „Mir wurde schwarz vor Augen“

Selbstvertrauen wird immer größer

Am Ende gab’s den starken vierten Platz. „Eine tolle Serie“, freut sich Hütter, die am Vortag in der Abfahrt Dritte geworden war. Damit wird auch das Selbstvertrauen der schnellsten Österreicherin immer größer. Ihr Motto: „Nicht ausruhen, weiterarbeiten und Problemstellen beheben.“