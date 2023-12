Frust beim ÖSV: „Müssen das Geradeaus-Fahren üben“

Ein ähnliches Fazit zog Hemetsberger. „Das tut natürlich weh, wenn da zwei Abfahrten so danebengehen, auch wenn man auf die Wertung schaut. Es wäre auch einmal das Ziel, dass man da weiter nach vorne kommt“, sagte der 32-Jährige, der 1,63 Sekunden hinter Sieger Dominik Paris lag. „Ich hoffe natürlich, dass es jetzt in Bormio ein bisschen glatziger ist und dass ich dort normal platziert sein werde am Ende.“