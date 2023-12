Nach großer Verzweiflung gelang Paris Historisches

Dominik Paris hat mit dem Gewinn des Klassikers in Gröden etwas Historisches erreicht. Am Samstag schaffte der Draufgänger aus Ulten - ausgerechnet in seinem 250. Weltcup-Rennen - den ersten Heimsieg eines Südtirolers in der Abfahrt seit 1977. Damals hatte der Sterzinger Herbert Plank auf der Saslong gewonnen.