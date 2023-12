„Ein Fenster ist in zehn Sekunden aufgebrochen“

Es ist wohl die Horrorvorstellung aller: Man kommt in sein Zuhause und findet es verwüstet vor. Schubladen und Kästen wurden geöffnet, der Inhalt herausgerissen und am Boden verstreut. Die Dämmerungseinbrecher haben in der dunklen Jahreszeit wieder Hochsaison! „Die Täter sind nicht mitten in der Nacht unterwegs, sondern gehen sofort nach Einbruch der Dunkelheit ans Werk“, weiß Kurt Schindlecker von der Kriminalprävention des Landeskriminalamtes Oberösterreich.