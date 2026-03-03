Stream Festival: Clubkultur von Elektro bis Dub

Linz bleibt am Puls der Zeit und setzt auf innovative zeitgemäße Kulturformate. Das Stream Club Festival reiht sich hier als jüngstes Format ein und lädt am 17. und 18. April zu einem interdisziplinären Musikevent, das eindrucksvoll zeigt, wie lebendig und vielfältig Clubkultur in Linz gelebt wird.
Zwei Tage und eine Nacht lang wird die Linzer Innenstadt zur Bühne: Neun Locations präsentieren Clubkultur in allen Facetten – von Elektro bis Dub, von multimedialer Kunst und Performance bis hin zu Talks und Workshops. Das gesamte Festival ist bei freiem Eintritt zugänglich.
Vom Frühstück bis in die Nacht
Das Domcafé im Linzer Mariendom wird zentraler Anlaufpunkt für MusikgenießerInnen am Tag. Freitags sorgt FM4 Unlimited für ein hochkarätiges DJ Line-up und sendet zwischen 19 und 22 Uhr auch Live On air aus Linz.
Der Samstag startet mit einem Frühstücks-Clubbing mit FM4 Sunny Side Up im angesagten Kiosk-Café Tutto Berny am Hessenplatz. Der Pop-up Club „Weinen in Strömen (mit Mo)“ mit einer Mischung aus Beats, hippem Fingerfood, Wein und Cocktails – auch bekannt unter dem Titel „Weinen mit Mo“ - öffnet im Anschluss im Domcafé die Türen.
Das Nachtprogramm bringt wieder internationale und lokale Highlights nach Linz. Seit 2023 sorgt Sirup in weitläufigen Kellerräumlichkeiten an der Hauptstraße für frischen Wind in der Szene und ist 2026 erstmals Festivalort.
Hier findet Medienkunst genauso Platz wie Performances und Party. Auch Stadtwerkstatt, KAPU, Salonschiff Fräulein Florentine, Solaris und Atelierhaus Salzamt laden zu Clubsounds ein. Alle Clubs beim Stream Festival zeigen eine bewährte Vielfalt aus lokalen KünstlerInnen – mit dabei etwa die Wiener Band Julia Effekt (KAPU) oder das Kollektiv K.Elza (Stadtwerkstatt).
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.