„Wir arbeiten direkt da, wo Spannungen entstehen“

Ohne Unsicherheitsgefühl nutzbar

Der Park wurde baulich aufgewertet, die Präsenz des Ordnungsdienstes verstärkt und ein Alkoholverbot eingeführt. Gleichzeitig blieb die aufsuchende Sozialarbeit fixer Bestandteil des Konzepts. „Die Linzer sollen den Volksgarten ohne Unsicherheitsgefühl nutzen können – sei es zur Erholung, auf dem Weg zur Arbeit oder am Spielplatz. Deshalb haben wir den Stützpunkt des Linzer Ordnungsdienstes bewusst in unmittelbare Nähe verlegt und die Präsenz deutlich verstärkt. Das Alkoholverbot war ein wichtiger Schritt, zeigt aber auch, dass Einzelmaßnahmen nicht ausreichen. Entscheidend ist das Zusammenspiel aus klaren Regeln, konsequenter Kontrolle, baulicher Aufwertung und professioneller Sozialarbeit. Genau dieses Bündel an Maßnahmen setzen wir im Volksgarten um“, betont Raml.