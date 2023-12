Das Christkind „landet“ auch heuer im Grünen

Vor 22 Jahren zuletzt nennenswert Schnee in Linz

Damit dürfte sich der 24. Dezember auch heuer in die lange Reihe grüner Weihnachten einreihen. Nennenswerten Schnee gab es zuletzt im Jahr 2001 in Linz mit 23 Zentimetern – siehe auch unsere obenstehende Grafik für Linz, Bad Ischl und Freistadt. Seither gab es nur noch zwei Jahre mit Schnee am Heiligen Abend in der Landeshauptstadt – und da waren es auch jeweils maximal zwei Zentimeter.