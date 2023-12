Wenn das Herz plötzlich aus dem Takt gerät

Weidmann Wagner fühlte sich nicht ganz wohl an diesem Sonntag. Es war der 19. Dezember 2021, kurz vor Weihnachten. Dennoch nahm er, wie gewohnt, an der Treibjagd teil. Mit dabei, gute Freunde und Verwandte. Während der Jagd machte plötzlich der Kreislauf Probleme und der kalte Schweiß brach bei ihm aus. Gerade so bringt der 62-Jährige noch die Worte, „ich glaub mir knipst es gleich die Lichter aus“ heraus, ehe er in den Armen eines Freundes zusammenbrach.