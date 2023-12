Kombination: Hirner im ersten Ramsau-Bewerb Fünfte

Das Springen der Frauen war am Vormittag wegen zu viel und böigen Windes abgesagt worden, so kam der provisorische Durchgang vom Vortag in die Wertung. Das brachte Hirner in Zugzwang, wobei sie das Sprungergebnis in gute Gesellschaft gebracht hatte: „Es war das erste Mal in diesem Winter, dass ich mit einer Gruppe laufen konnte. Und ich habe das richtig gut nutzen können.“ Speziell mit der viertplatzierten Deutschen Nathalie Armbruster habe sie schon öfters gut zusammengearbeitet. Als Dritte erstmals auf das Podest kam die Finnin Minja Korhonen (+1:41,2).