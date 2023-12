Massenstart in Ramsau: Lamparter vorne mit dabei

In der engen Loipe hielten sich die beiden Österreicher stets in der Spitze und machten einen besseren Eindruck als der mit acht Sekunden Rückstand auf Rang neun gelaufene norwegische Favorit und Weltcupführende Jarl Magnus Riiber. „Ein ambitioniertes Rennen. Ich bin zuversichtlich“, resümierte Lamparter zur Bewerbhalbzeit. Rettenegger war ebenso zufrieden, auch mit seinen Skiern: „Ein Lob an unsere Serviceleute.“ Als nächstbester ÖSV-Athlet wurde Lukas Greiderer schon 48,3 Sek. zurück 15.